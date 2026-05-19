Таиланд сократил срок безвиза для россиян с 60 до 30 дней

Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, сообщает местная газета Khaosod. Новые параметры въезда в страну рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти планируют отдельно для каждой страны определить, какой тип визы является наиболее подходящим, «принимая во внимание все аспекты безопасности и экономики».

Новые правила затронут в том числе туристов из России. С предложением сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов выступил МИД Таиланда. По мнению министра иностранных дел Сихасака Пхуангкеткеоу, срок действия визы должен соответствовать цели поездки, а путешественникам достаточно 30 дней в стране. Также власти намерены ужесточить проверку целей пребывания в стране иностранцев.