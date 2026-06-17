В Крыму сдвинули сроки запрета мопедов в ночное время

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ об ограничении передвижения мототехники. Ездить на мопедах на полуострове запрещено с 22:00 до 6:00, следует из документа. Изначально запрет начинал действовать на два часа раньше — с 20:00.

На этой неделе крымские власти сообщили, что начнут конфисковывать мототехнику за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА. С 17 июня в Крыму ввели ограничения на передвижение мототехники в вечернее и ночное время. Господин Аксенов говорил, что эта мера принята для обеспечения общественной безопасности, а также для охраны военных, важных государственных и специальных объектов.