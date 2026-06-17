В Крыму сдвинули сроки запрета мопедов в ночное время
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ об ограничении передвижения мототехники. Ездить на мопедах на полуострове запрещено с 22:00 до 6:00, следует из документа. Изначально запрет начинал действовать на два часа раньше — с 20:00.
На этой неделе крымские власти сообщили, что начнут конфисковывать мототехнику за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА. С 17 июня в Крыму ввели ограничения на передвижение мототехники в вечернее и ночное время. Господин Аксенов говорил, что эта мера принята для обеспечения общественной безопасности, а также для охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
В России растет обеспокоенность по поводу безопасности использования легкой мототехники и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Увеличение числа ДТП с участием мототранспорта, включая питбайки, побуждает к ужесточению регулирования. Например, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 659 ДТП с участием детей на питбайках, в которых 23 ребенка погибли и 753 получили ранения.
Проблему пытаются решить на различных уровнях: от региональных инициатив, таких как предложения ужесточить ответственность родителей за нарушения ПДД детьми на мопедах в Удмуртии, до федеральных законопроектов. Минтранс России подготовил поправки, запрещающие выезд на дороги общего пользования на питбайках и другой аналогичной технике, не предназначенной для этого. Кроме того, Минтранс предлагает ввести обязательную регистрацию мопедов, электровелосипедов, электросамокатов и прочих СИМ с выдачей учетного знака или метки гражданам с 2026 года. Эти меры направлены на повышение безопасности и упорядочение использования такого транспорта.