В Крыму начнут конфисковывать мотоциклы за шум во время воздушной тревоги

Власти Крыма начнут конфисковывать мопеды и мотоциклы за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА. Об этом в эфире «Крым 24» заявил советник главы РК Олег Крючков.

Олег Крючков отметил, что власти региона уже фиксировали в мессенджерах случаи, когда за 5–10 тыс. руб. несовершеннолетним предлагали покататься пару часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использоваться как прикрытие во время атак дронов.

«Я буквально перед эфиром был у главы Республики Крым, там велось обсуждение с МВД. С сегодняшнего дня будут выработаны механизмы, и все громкие мопеды и мотоциклы, ездящие во время тревог по БПЛА, будут конфискованы»,— пояснил советник главы РК.

Правовые механизмы для этих мер будут определены в виде отдельного закона или специального распоряжения. «Предупредите, пожалуйста, своих детей. Мы находимся в состоянии войны. Игрушки закончились. Если ваш ребенок работает на врага, то он должен будет нести ответственность. Объясните это ему»,— добавил Олег Крючков.

Причины отказа властей Крыма от использования сирен на территории полуострова он объяснил слишком частыми пролетами БПЛА, отметив, что если их включать постоянно, то местным жителям придется слушать ее почти круглосуточно. Вместо этого Сергей Аксенов принял решение использовать систему СМС-оповещений и уведомления на ресурсах МЧС России.

Александр Дремлюгин, Симферополь