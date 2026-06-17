Кронпринцесса Норвегии успешно перенесла пересадку легких

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла пересадку легких и восстанавливается после операции. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дворца.

«Ее Королевское Высочество наследная принцесса останется в университетской больнице Осло Риксхоспиталет еще на несколько недель. Это обычная процедура для корректировки медикаментозного лечения, устранения потенциальных осложнений и проведения реабилитации», — цитирует публикация специалиста по респираторным заболеваниям в больнице Риксхоспиталет Аре Хольм.

Наследный принц Хокон скорректирует официальную программу, чтобы поддержать супругу в этот период, указывается в заявлении дворца. Там также выражается благодарность семьи за полученные слова поддержки. «Это очень много значит в это непростое время», — подчеркивается в публикации.

У 52-летней Метте-Марит в 2018 году диагностировали фиброз органов дыхания — хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.

Несколькими днями ранее суд в Осло приговорил сына кронпринцессы Мариуса Борга Хёйби к четырем годам тюрьмы по двум делам об изнасиловании. 29-летнего мужчину арестовали в августе 2024 года.