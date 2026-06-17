Кронпринцесса Норвегии успешно перенесла пересадку легких
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла пересадку легких и восстанавливается после операции. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дворца.
«Ее Королевское Высочество наследная принцесса останется в университетской больнице Осло Риксхоспиталет еще на несколько недель. Это обычная процедура для корректировки медикаментозного лечения, устранения потенциальных осложнений и проведения реабилитации», — цитирует публикация специалиста по респираторным заболеваниям в больнице Риксхоспиталет Аре Хольм.
Наследный принц Хокон скорректирует официальную программу, чтобы поддержать супругу в этот период, указывается в заявлении дворца. Там также выражается благодарность семьи за полученные слова поддержки. «Это очень много значит в это непростое время», — подчеркивается в публикации.
У 52-летней Метте-Марит в 2018 году диагностировали фиброз органов дыхания — хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.
Несколькими днями ранее суд в Осло приговорил сына кронпринцессы Мариуса Борга Хёйби к четырем годам тюрьмы по двум делам об изнасиловании. 29-летнего мужчину арестовали в августе 2024 года.
Заболевания легких часто требуют проведения длительных курсов реабилитации, а при серьезных поражениях, таких как фиброз, может потребоваться трансплантация органов или использование аппаратов искусственной вентиляции легких. В истории медицины отмечается, что развитие интенсивной терапии во многом связано с эпидемией полиомиелита в 1952 году, когда для спасения пациентов с дыхательной недостаточностью активно применялась вентиляция легких положительным давлением, что привело к значительному снижению смертности.
Королевские семьи различных стран мира нередко сталкиваются с проблемами здоровья, что освещается в СМИ. Например, в январе 2024 года принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости, после чего у нее был диагностирован рак. В 2025 году королева Норвегии Соня была госпитализирована с одышкой, а в январе того же года ей установили кардиостимулятор из-за мерцательной аритмии. Бывшая королева Дании Маргрете II также была госпитализирована в 2026 году из-за стенокардии.