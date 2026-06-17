Подпорная стена у новосибирского детсада может рухнуть

Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности на территории муниципального детского сада «Скворушка» на ул. Адриена Лежена. Проект соответствующего постановления городской администрации размещен на официальном сайте Новосибирска 17 июня.

Меры властей вызваны угрозой обрушения строительных конструкций подпорной стены. В случае принятия постановления департаменту образования и руководству детсада будут даны указания организовать ремонт стены и охрану территории детсада. Датой окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы документа указано 24 июня.

По данным мэрии, трехэтажный корпус детсада площадью почти 2 тыс. кв. м был открыт в 2012 году. Его посещают около 160 детей.

Валерий Лавский