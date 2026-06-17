Стармер назвал безрассудной стрельбу российского фрегата в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал вчерашний инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович», открывшим предупредительную стрельбу при «опасном сближении» с британской яхтой в Ла-Манше. Господин Стармер заявил, что экипаж поступил безрассудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Isabel Infantes / Reuters, Isabel Infantes / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Isabel Infantes / Reuters, Isabel Infantes / Pool / Reuters

«То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую озабоченность. Этого не должно было произойти..., и пара на яхте, должно быть, была в ужасе»,— сказал британский премьер журналистам на полях саммита G7 (цитата по Reuters).

По данным Минобороны РФ, парусная яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем. Его экипаж несколько раз пытался вызвать яхту на международном радиоканале, но не получил ответа. Для привлечения внимания были использованы сигнальные ракеты и звуковые сигналы, но яхта продолжила движение, из-за чего командир фрегата принял решение о предупредительной стрельбе из стрелкового вооружения.

Подробности — в материале «Ъ» «Отстрелялись холостыми».