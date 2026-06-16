Российский фрегат открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

Береговая охрана Великобритании утром 16 июня получила сообщение о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты. Сигнал о выстрелах был получен с борта гражданского судна. Никто не пострадал, яхта повреждений не получила.

Министерство обороны Великобритании изучает сообщения о том, что российский фрегат открыл огонь по британскому судну. «Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — сообщил представитель британского Минобороны (цитата по BBC News).

Как сообщает газета The Telegraph, фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в 11:40 по местному времени. В это время корабль находился в 20 морских милях к югу от острова Уайт — за пределами территориальных вод Великобритании.

После сигнала с яхты морской катер в сопровождении британского патрульного корабля HMS Tyne посетил судно. Экипаж катера убедился, что в результате инцидента никто на яхте не пострадал, и собрал показания об инциденте.

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» приписан к Черноморскому флоту ВМФ России с постоянным портом базирования в Севастополе. Корабль находится в Ла-Манше последние несколько недель.