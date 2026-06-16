Отстрелялись холостыми

Российский фрегат «Адмирал Григорович» 16 июня открыл предупредительную стрельбу при «опасном сближении» с британской яхтой в проливе Ла-Манш. Минобороны РФ подтвердило этот факт и заверило, что действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства. Инцидент произошел на фоне расширения практики сопровождения торговых судов российскими военными кораблями и усиления контроля западных стран за так называемым теневым флотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский фрегат «Адмирал Григорович»

Фото: AP Российский фрегат «Адмирал Григорович»

Фото: AP

Как сообщили в Минобороны РФ, в 12:45 по местному времени (14:45 мск) экипаж находившегося в проливе Ла-Манш фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж несколько раз пытался вызвать яхту на международном радиоканале, но ответа не последовало. Для привлечения внимания были использованы сигнальные ракеты и звуковые сигналы, однако судно продолжало движение. После сокращения дистанции до 150 м командир фрегата принял решение о предупредительной стрельбе из стрелкового вооружения, после чего яхта изменила курс и стала удаляться. В военном ведомстве подчеркнули, что «действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства и были направлены на предотвращение инцидента».

Фрегат «Адмирал Григорович» — головной корабль проекта 11356Р («Буревестник») Черноморского флота ВМФ России. Он был заложен в 2010 году, спущен на воду в 2014-м и принят в состав флота в марте 2016-го. Его полное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн, длина — 124,8 м, максимальная скорость — до 30 узлов, автономность плавания — до 30 суток. Экипаж насчитывает около 180 человек. Основное вооружение включает универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр-НК», зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», 100-мм артиллерийскую установку А-190, комплексы АК-630, торпедное вооружение и реактивные бомбометы РБУ-6000. На борту может базироваться вертолет Ка-27. В ходе сирийской кампании фрегат применял крылатые ракеты «Калибр» по объектам боевиков, а после 2022 года продолжил выполнять задачи в составе Черноморского флота.

Минобороны Великобритании заявило, что изучает инцидент, но от дополнительных комментариев воздержалось. Источники агентства Reuters уточнили, что выстрелы были предупредительными и никто не пострадал. По сообщениям агентства, за проходом «Адмирала Григоровича» через Ла-Манш в это время следило судно Королевского ВМФ HMS Mersey. Инцидент произошел к югу от острова Уайт — за пределами территориальных вод Великобритании.

12-метровая яхта Bright Future (модель Bavaria 39 Cruiser), по данным сайта Marine Traffic и британских СМИ, принадлежит британским пенсионерам Алану и Джейн Келви, увлекающимся парусным спортом и много лет ведущим блог о своих поездках. Рано утром 16 июня она вышла из марины в британском Уотерфорде, затем прошла Ла-Манш, сделав крюк — примерно во время инцидента с «Адмиралом Григоровичем»,— и позже добралась до французского Шербурга.

Инцидент произошел спустя всего двое суток после операции против танкера, который Лондон относит к российскому «теневому флоту».

14 июня британцы задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, направлявшийся под флагом Камеруна из Усть-Луги в сторону Атлантического океана. В операции по захвату судна участвовали силы ВМФ и ВВС Великобритании, а также Национального агентства по борьбе с преступностью.

Власти страны заявили, что судно, с 2025 года находящееся в ее санкционном списке, принадлежит к российскому «теневому флоту». Капитану Smyrtos, гражданину Индии, предъявили обвинение в «прямой или косвенной поставке либо транспортировке морским путем запрещенной российской нефти и/или нефтепродуктов в третью страну». Экипаж судна состоял из граждан Индии и Грузии, россиян на борту не было.

Ранее суда, перевозившие российскую нефть, задерживали США, Франция и Швеция. Власти РФ инцидент со Smyrtos не комментировали. Лишь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал в соцсетях: «Отчаявшийся Стармер (британский премьер Кир Стармер.— “Ъ”), вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта».

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял журналистам, что Россия прибегла к боевому сопровождению коммерческих судов, чтобы защитить их от международного пиратства. «Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов»,— добавил он. А посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал сопровождение нефтяных танкеров судами ВМФ «сюрпризом» для британцев.

Нынешний инцидент произошел на фоне объявленных российскими властями мер по усилению защиты судоходства. В марте председатель Морской коллегии РФ и помощник президента Николай Патрушев заявлял, что предложения по обеспечению безопасности российских торговых судов получили поддержку Владимира Путина и начали реализовываться. Среди таких мер назывались усиление контроля за судами, перевозящими грузы в интересах России, обеспечение безопасности судоходства силами ВМФ по объектовому и зональному принципам и возможность сопровождения судов мобильными огневыми группами.

Поддержкой торговых судов в последние месяцы занимался и «Адмирал Григорович»: например, в апреле британские СМИ сообщали о прохождении через Ла-Манш группы танкеров в сопровождении российского фрегата.

25 мая президент Путин подписал закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, подвергающихся уголовному или иному преследованию по решениям иностранных и международных судов, не признаваемых Москвой. Опрошенные “Ъ” эксперты допускали, что одной из сфер применения новых норм может стать правовое оформление сопровождения торговых судов, попавших под санкционные ограничения. А Николай Патрушев в недавнем интервью “Ъ” прямо предупредил, что «если дипломатические или правовые инструменты не возымеют действия, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ». «Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать»,— отметил он.

Дмитрий Сотак, Елена Черненко