Трех омичей осудят за мошенничество с госконтрактами на Чукотке

Трем жителям Омской области предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с госконтрактами в Чукотском автономном округе. По решению суда им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила в своем канале в «Макс» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела приобрели действующее предприятие, которое специализировалось на строительстве. Это позволило им участвовать в аукционах для заключения госконтрактов и договоров на проведение строительно-монтажных работ.

Снижая цену, злоумышленники побеждали в торгах. Для исполнения контрактов они привлекали субподрядчиков, которые выполняли незначительный объем обязательств. Общая сумма госконтрактов и договоров составила более 128 млн руб. Поступившие от заказчиков авансы в размере около 40 млн руб. были похищены, установили правоохранители.

Александра Стрелкова