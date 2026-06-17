Защита белгородской экс-чиновницы будет добиваться пересмотра дела о терроризме

Защита бывшей сотрудницы правительства Белгородской области Виктории Шинкарук, получившей в СМИ прозвище «самая красивая террористка», будет апеллировать для пересмотра ее дела к Совету по правам человека при президенте, Госдуме, уполномоченному по правам человека и даже Конституционному суду. Об этом «Ъ» сообщил ее адвокат Артем Рыдванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Шинкарук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктория Шинкарук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по этому делу в декабре 2024 года. Викторию Шинкарук и ее знакомого Александра Холодкова признали виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), подготовке к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ). Им назначили по 21 году лишения свободы.

В октябре 2025 года Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе рассмотрел жалобы на приговор и оставил его без изменения, он вступил в законную силу. В начале июня 2026 года Верховный суд РФ (ВС РФ) отклонил кассационные жалобы осужденных на решения предыдущих инстанций. Адвокат Виктории Шинкарук также заявил, что намерен подготовить жалобу в ВС РФ в порядке надзора, но признался, что «больших иллюзий не питает».