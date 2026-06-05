Верховный суд оставил в силе 21 год колонии для белгородской экс-чиновницы

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор бывшей сотруднице правительства Белгородской области Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о подготовке серии терактов на железнодорожных и нефтеперерабатывающих объектах. Фигурантам назначено по 21 году лишения свободы. Об этом 5 июня сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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«ВС России оставил вынесенный приговор без изменения, отметив, что совокупность исследованных судом доказательств с достаточной очевидностью подтверждает совершение инкриминируемых деяний»,— цитирует РАПСИ пресс-службу.

«Ъ-Черноземье» писал, что 2-й Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу экс-чиновницы в декабре 2024 года. Фигурантов признали виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), подготовке к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ). Вину подсудимые не признали.

По данным следствия, предотвратить теракты удалось благодаря тому, что спецслужбы смогли перехватить переписку фигурантов. При обысках было изъято четыре мины, четыре килограммовые тротиловые шашки и провода.

Подробнее об этом громком деле — в публикации «Ъ» «Сроки достали из тайника».

Денис Данилов