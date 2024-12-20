Бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук приговорили к 21 году колонии

2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-сотрудницу правительства Белгородской области Викторию Шинкарук и ее знакомого Александра Холодкова к 21 годам лишения свободы. Александр Холодков первые пять лет проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Виктория Шинкарук — весь срок в колонии. В прениях прокурор просил признать фигурантов виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), приготовлении к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч.1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ).

Оба фигуранта свою вину не признали, утверждая, что их обоих использовали «втемную». «В отношении меня нет реальных доказательств вины, а лишь пустые обвинения. Я не отрицаю, что совершал действия по просьбе Евгения Киселя (по материалам дела, агент спецслужб Украины.— “Ъ”), но это была моя ошибка. Запрошенный мне срок несоразмерен с тем, что я реально совершил, поэтому прошу дать моим действиям справедливую оценку»,— заявил Александр Холодков в последнем слове.

«Шинкарук признавала, что участвовала в передаче денег через тайник,— подтверждал “Ъ” адвокат Артем Рыдванов.— Она получила 107 тыс. руб., из которых забрала 7 тыс. в виде оплаты ее услуг, но взрывных устройств она в руки не брала и никому не передавала».

По версии следствия, в сентябре 2022 года бывший муж Виктории Шинкарук Евгений Кисель перевел ей 100 тыс. руб., а после попросил спрятать их в тайнике. Затем он якобы обратился с аналогичной просьбой к Александру Холодкову, с которым рос в одном детском доме. Последний, как считает следствие, вместе с деньгами спрятал в тайнике взрывное устройство, которое могли использовать для совершения теракта в Белгородской области.

Предотвратить теракты удалось благодаря тому, что спецслужбы смогли перехватить переписку фигурантов. При обысках в рамках дела было изъято четыре мины, четыре килограммовые тротиловые шашки, провода. Евгений Кисель, по последним данным, проживает в Харькове, куда он уехал после того как в России на него завели уголовное дело о наркотиках.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ» «Сроки достали из тайника».