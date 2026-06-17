Верховный суд не оценил красоту террористки

Верховный суд обнародовал определение, которым было отказано в удовлетворении кассационной жалобы Виктории Шинкарук, которую в СМИ называют «самой красивой террористкой». Девушка и ее подельник Александр Холодков обжаловали свои 21-летние сроки заключения за приготовление серии из 13 терактов в Белгородской области. Они настаивали, что не имеют никакого отношения к переправке в регион взрывчатки с помощью БПЛА с территории Украины, а их дело построено на показаниях засекреченного свидетеля.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктория Шинкарук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение по кассационным жалобам Александра Холодкова и Виктории Шинкарук судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ вынесла 5 июня после часового заседания. Однако тогда была оглашена лишь резолютивная часть определения, которым в удовлетворении требований осужденных было отказано, а мотивировочная была размещена на официальном сайте суда только сейчас.

Двое жителей Белгородской области были осуждены в декабре 2024 года, получив по приговору военного суда, которому подсудны дела о терроризме, по 21 году лишения свободы с полуторамиллионными штрафами. Как сообщал “Ъ”, Александр Холодков и Виктория Шинкарук были признаны виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30 и ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ). Позже апелляционный военный суд подтвердил приговор, после чего решение вступило в законную силу, а осужденные отправились по этапу к месту отбытия наказания — Холодков в тюрьму, поскольку по приговору первые пять лет он должен провести на таком режиме, а яркая брюнетка Виктория Шинкарук, получившая за внешность от журналистов титул «самой красивой террористки», в колонию общего режима, так как другой для женщин в России не предусмотрено законом.

В заседании кассационной инстанции они участвовали по видео-конференц-связи — Шинкарук из ИК в Вологде, а место нахождения Холодкова не называется.

Первая просила суд отменить приговор и прекратить ее уголовное преследование «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», поскольку она «не совершала вмененных ей в вину преступлений». Александр Холодков настаивал на возврате материалов дела прокурору, либо направлении его на новое рассмотрение в суд первой инстанции, или же изменении приговора с исключением из него львиной доли обвинений и недопустимых доказательств.

В материалах их уголовного дела, как рассказывал “Ъ”, говорилось, что экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и Александр Холодков действовали по заданию бывшего мужа чиновницы Евгения Киселя. Последний в свое время сбежал из-под домашнего ареста на Украину, после того как в России в отношении него возбудили уголовное дело о продаже наркотиков.

Осел беглец в Харькове, откуда он родом. Здесь же после начала СВО, по данным российских правоохранителей, он и начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Осенью 2022 года, говорится в деле, Кисель по заданию своих кураторов связался по мессенджерам «Сигнал» и Telegram с бывшей супругой Викторией Шинкарук и попросил ее спрятать в тайнике 100 тыс. руб., которые пообещал перевести ей на банковскую карту. Женщина, по данным следствия, согласилась, но потребовала себе еще 7 тыс. руб. на личные нужды. С аналогичной просьбой Евгений Кисель обратился и к Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме и с тех пор дружил. Его Кисель попросил кроме 500 тыс. руб., также переведенных на карту, заложить в тайник еще и взрывное устройство. Позже этого злоумышленники, по данным следствия, получили взрывчатку и другие компоненты для создания бомб, причем часть их неустановленные сообщники из ГУР ВСУ Украины прислали с помощью БПЛА, приземлившегося в условленном месте.

При обысках в тайниках в Белгородской области, как следует из материалов дела, около населенного пункта Нижние Пены Ракитянского района и у села Козычево Яковлевского района были найдены четыре брикета пластита, четыре «прилипающие мины», четыре взрывателя, детонирующий шнур, детонаторы с футлярами, радиостанции с припаянными проводами, взрыватели и запалы, GPS-трекер, телефонные сим-карты российских операторов и фрагменты БПЛА, а в самом Белгороде — конверты с деньгами, сим-карты и телефоны.

Все это, по данным суда, планировалось использовать для терактов «в отношении 13 объектов транспортной инфраструктуры», о чем Холодков и Шинкарук были в курсе. Об этом следствию сообщил некий засекреченный свидетель «под псевдонимом К».

Фигуранты же вину категорически отрицали, настаивая, что только обналичивали деньги, но об их предназначении не знали. Как пояснил “Ъ” адвокат Холодкова Максим Васюхин, допросить «свидетеля К» не удалось, а в суде оглашались только его показания. Защитник отметил, что сначала оперативные сотрудники ФСБ сообщали суду, что этот человек находится за пределами РФ, а потом суд объявил: тот находится в зоне СВО. По словам, господина Васюхина, впервые в его практике он столкнулся с тем, что суд не стал удостоверяться в личности свидетеля, данные которого ему должны предоставить в запечатанном конверте для вскрытия в защищенном помещении. «Мы не знаем, кто это, но суд на его поиске и доставке не настаивал даже спустя полтора года в апелляционной инстанции, хотя вопросов к нему было предостаточно»,— пояснил защитник. В свою очередь, адвокат Виктории Шинкарук Артем Рыдванов сообщил, что даже оглашенные показания «свидетеля с псевдонимом К» никак не связывают его с фигурантами вопреки версии суда «о согласованности действий с подсудимыми», а дают «только общую картину». Отдельно господин Рыдванов отметил «несостыковки» в документах по свидетелю, который по бумагам практически одновременно находился в разных местах.

ВС посчитал, что «вопреки заявлениям в кассационных жалобах каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального и уголовного законов, влекущих отмену или изменение приговора, не допущено». Предыдущие судебные решения остались в силе.

Адвокат Рыдванов пояснил “Ъ”, что намерен подготовить жалобу в ВС РФ в порядке надзора, признавшись, правда, что «больших иллюзий не питает». «Мы выполнили с нашей адвокатской стороны все возможное, указали все нарушения, представили доказательства невиновности, но суды нас не услышали»,— заявил, в свою очередь Максим Васюхин, отметив, что он с подзащитным будет пытаться апеллировать для пересмотра дела к СПЧ при президенте, Госдуме, уполномоченному по правам человека и даже Конституционному суду.

Сергей Сергеев