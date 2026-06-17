Группу обнальщиков будут судить в Алтайском крае

В Алтайском крае завершили расследование дела преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и продажей подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, преступная группа действовала с декабря 2024-го по май 2025 года и насчитывала четырех участников. Они оказывали услуги по обналичиванию денег, используя для этого подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. За указанный период финансисты «заработали» более 11,6 млн руб.

Кроме того, злоумышленники организовали сбыт поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. Липовыми документами интересовались предприниматели, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Отраженная в этих бумагах сумма составила более 4,2 млрд руб. Полученный от реализации подделок доход превысил 13,8 млн руб.

В мае 2025 года группу обнальщиков выявили сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД. В обеспечительных целях были арестованы активы обвиняемых и их родственников, в том числе 11 автомобилей и более 44,4 млн руб.

Илья Николаев