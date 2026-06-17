Фестиваль «Таврида.Арт» перенесут из Крыма в Екатеринбург

Фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт», который традиционно проходил в Крыму, в 2026 году впервые состоится в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщили организаторы фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Таврида.Арт"

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фестиваль "Таврида.Арт"

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и соберет 10 тыс. участников из 190 стран. Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы международного фестиваля и привезти на Урал свой флагманский проект.

В программу войдут музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжная ярмарка, выставка изобразительного искусства, цирк-шапито и молл «Арт.Молодость».

Центральным событием станет ежегодное карнавальное шествие, которое в этом году пройдет в формате шествия молодежи мира. Участники в национальных костюмах пройдут вместе и продемонстрируют богатство разных культур. Также «Таврида.Арт» покажет жителям и гостям Екатеринбурга большое шоу и подарит городу арт-объект, созданный резидентами кластера: он будет отражать символическую связь Крыма и Урала.

Несмотря на перенос флагманского фестиваля на Урал, арт-кластер «Таврида» продолжает работу в Крыму: там проходят летние школы и программы Академии «Меганом», экскурсии по Городу молодых творцов и другие туристические проекты.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В программе фестиваля — лекции, дебаты, тренировки, экскурсии, шоу и представления.

Анна Капустина