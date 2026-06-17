FT узнала о подготовке ЕС экстренных мер поддержки армянского экспорта

Еврокомиссия (ЕК) готовит экстренную торговую помощь Армении из-за ограничения поставок армянской продукции в Россию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника. По данным издания, Брюссель и Москва «конкурируют за влияние на будущее» кавказской республики.

Как пишет FT, ЕК снизит пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эти предложения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель. Они охватят большую часть из почти 20 категорий товаров, которые временно запрещены к ввозу в Россию. Общая стоимость этого экспорта составляет около €420 млн в год. Меры потребуют одобрения большинства членов Евросоюза (ЕС) и Европарламента.

«Сейчас настало время нам проявить инициативу и поддержать их, показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья... а нам нужно защитить наш район»,— сказал один из собеседников газеты.

Два источника FT уточнили, что коньяк, один из основных экспортных товаров Армении, «создает определенные проблемы» для европейских чиновников, учитывая важность производства коньяка для Франции. Также существуют трудности с транспортировкой скоропортящихся товаров из страны, не имеющей выхода к морю, через Турцию или Грузию.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС. Армения перенаправляет запрещенную к ввозу в Россию продукцию в ЕС.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».