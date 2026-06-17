Politico: Урсула фон дер Ляйен не будет переизбираться на третий срок
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.
Фото: Vadim Ghirda / AP, AP
По данным издания, «правая рука» Урсулы фон дер Ляйен, глава ее кабинета Бьорн Зайберт на частном ужине с высокопоставленными чиновниками заявил, что председатель ЕК не будет добиваться продления полномочий. Источники отметили, что такое заявление было сделано, чтобы развеять опасения о планах централизовать власть в руках главы ЕК при реструктуризации департаментов ведомства. По данным СМИ, глава ЕК могла быть инициатором обсуждаемой в ЕС реформы Службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас.
«(Урсула фон дер Ляйен.— “Ъ”) полностью сосредоточена на текущем мандате и ключевых проблемах, стоящих перед Европой сегодня. Это включает в себя саммит G7 и заседание Европейского совета на этой неделе»,— ответил представитель ЕК на вопрос Politico о планах Урсулы фон дер Ляйен выдвигать свою кандидатуру на третий срок.
Урсула фон дер Ляйен заняла должность председателя Европейской комиссии в 2019 году, став первой женщиной в истории Евросоюза на этом посту. В 2024 году она была переизбрана на новый пятилетний срок. Одним из приоритетов главы ЕК на срок до 2029 года стало укрепление оборонной способности ЕС — увеличение расходов на эти цели и наращивание военного потенциала.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя Еврокомиссии с 2019 года, став первой женщиной на этой должности. В Европейском парламенте она сталкивалась с вотумами недоверия, вызванными обвинениями в коррупции и отсутствии прозрачности, особенно в связи со скандалом вокруг закупки вакцин от COVID-19. На предыдущих выборах в Европарламент её переизбрание также ставилось под сомнение из-за недовольства европейских чиновников, которые критиковали её за принятие решений без консультаций с государствами-членами ЕС.
Несмотря на это, Европейская народная партия, членом которой является фон дер Ляйен и которая сохранила лидирующие позиции на выборах в Европарламент, официально выдвигала её кандидатуру на второй срок. Её поддержали ключевые страны ЕС, такие как Франция, Германия и Италия. Она была переизбрана на новый пятилетний срок в июле 2024 года, получив поддержку необходимого большинства депутатов.