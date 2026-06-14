Euronews: Урсула фон дер Ляйен могла стоять за реформой в ЕС против Каи Каллас

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла быть инициатором обсуждаемой реформы Службы внешних связей ЕС (EEAS), которая может привести к потере полномочий главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Дипломаты подозревают, что громкий скандал... является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей», — указано в публикации Euronews.

Канал отмечает, что обсуждаются несколько вариантов реформирования ведомства госпожи Каллас. Два из них точно предполагают урезание ее полномочий. Так, один вариант — передать дипломатические полномочия непосредственно лидерам стран ЕС при содействии Евросовета. В то же время не исключен вариант передачи EEAS под контроль Еврокомиссии.

«Внешняя политика является постоянной, а порой и центральной темой в выступлениях фон дер Ляйен», — указывает Euronews. В свою очередь, редактор европейского отдела Euronews Мария Тадео в своей колонке пишет, что «Урсула фон дер Ляйен активно осваивает территорию Каллас».

По данным Euronews, на этой неделе Кая Каллас разослала служебное письмо, в котором попыталась защитить свое ведомство и отчитывалась об успехах в проделанной работе.

В пресс-службе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на вопрос Euronews, хочет ли она упразднить ведомство госпожи Каллас, заявили: «Европейская служба внешних связей является частью институтов, которые реализуют политику ЕС, и, очевидно, она пользуется поддержкой нашего руководителя».