Производство концентратов на Черногорском ГОК начнется в ноябре 2026 года

ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская платина») планирует получить первые партии медного и никелевого концентратов на Черногорском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в ноябре 2026 года. По словам генерального директора компании Ахмеда Бажаева, строительная готовность комплекса превышает 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В карьере с февраля ведутся горные работы, на фабрике монтируют основное технологическое оборудование, проходят испытания электротехнических систем. На ТЭЦ завершены основные строительно-монтажные работы, подан газ, идут пусконаладочные работы генерирующих установок», — приводит слова Ахмеда Бажаева пресс-служба АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Проект строительства Черногорского ГОК реализуется в несколько этапов и направлен на освоение Черногорского месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы в Норильском промышленном районе Красноярского края. Проект реализует ООО «Черногорская ГРК», входящее в группу «Русская платина». Проектная мощность первого этапа – 7 млн т руды в год. После освоения южной части месторождения «Норильск-1» суммарная мощность двух очередей составит 14 млн т. Это позволит производить 55 т платины и палладия ежегодно.

Общий объем инвестиций в проект составляет 500 млрд руб., включая заемное финансирование от ВЭБ.РФ и ВТБ, сообщил ранее на полях ПМЭФ-2026 владелец «Русской платины» Муса Бажаев. Срок эксплуатации месторождений, по его словам, составит 50 лет.

ООО «Черногорская ГРК» подписало договор с ВЭБ.РФ и ВТБ о предоставлении кредита на строительство первой очереди Черногорского ГОК в феврале 2022 года. Ранее ввод в эксплуатацию комбината планировался в 2024 году, однако запуск был перенесен из-за сложностей с поставками оборудования.

Лолита Белова