ФСБ: задержанный в Тюмени россиянин планировал взорвать объект «Транснефти»

Задержанный сотрудниками ФСБ в Тюменской области мужчина заявил на допросе, что планировал устроить взрыв на объекте «Транснефти» по указанию спецслужб Украины. Кадры допроса распространил Центр общественных связей ФСБ.

Лицо мужчины на видео скрыто. Он заявил, что сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. В ходе переписки обсуждалось, какие объекты можно будет взорвать, в том числе речь шла об объектах топливной энергетики на территории Тюмени. «В феврале мной для поддержания конспиративной связи от куратора путем закладки были получены сим-карты, а также самодельное взрывное устройство для подрыва линии "Транснефти" вблизи окружной дороги Тюмени»,— сказал мужчина.

ФСБ сегодня сообщила, что в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее задержаны трое пособников спецслужб Украины. По версии следствия, они планировали диверсионно-террористические акты, в том числе в отношении военнослужащих, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатки.