Парламент Тувы по инициативе женщин предложил ужесточить наказание за побои

Верховный хурал Тувы единогласно утвердил текст обращения в Госдуму РФ с просьбой криминализировать семейное насилие. Сессия республиканского парламента состоялась 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Верховный хурал предлагает внести необходимые изменения в ст. 116 УК РФ (побои). По мнению депутатов, действующая норма не в полной мере защищает пострадавших.

«Документ разработан по поручению спикера парламента на основе коллективного обращения, которое подписали более 500 женщин Тувы»,— отмечается в сообщении верховного хурала.

Валерий Лавский