Дело завели на браконьера из Красноярска, выловившего в Енисее 25 осетров

До четырех лет лишения свободы грозит 74-летнему жителю Красноярска, выловившему в Енисее 25 осетров. В отношении рыбака возбудили уголовное дело по ст. 258.1 (незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу), по первому вызову следователя он должен явиться на допрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации регионального главка МВД России, браконьера задержали с поличным на левом берегу Енисея в Туруханском округе в ходе профилактического рейда. В принадлежащей ему моторной лодке было обнаружено 25 еще живых осетров. Рыбу стражи порядка выпустили в реку, а рыбака задержали и доставили в полицейский участок для разбирательства.

Кроме того, при проведении обыска в его жилище силовики изъяли контейнеры с икрой, осетрину, а также рыболовную сеть.

Илья Николаев