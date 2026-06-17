ТАСС: обвиненный в мошенничестве продюсер Линды Кувшинов помогает следствию
Саунд-продюсер певицы Линды (Светлана Гейман) Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты. Господин Кувшинов обвиняется в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых продюсер Максим Фадеев потерял права на песни Линды.
«Его (Михаила Кувшинова.— “Ъ”) сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости его изоляции от общества»,— отмечается в ходатайстве. Защита настаивает на невиновности саунд-продюсера и непричастности к инкриминируемым эпизодам. Адвокат отметил, что господин Кувшинов знал о возбужденном уголовном деле, «поскольку по этому же уголовному делу опрашивался в феврале 2026 года».
Дело возбудили по заявлению господина Фадеева в ноябре 2025 года. Продюсер заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался урегулировать вопрос через представителей Линды. Михаила Кувшинова обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Продюсер свою вину не признает. 14 мая Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Вместе с ним по делу проходит гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. С ноября прошлого года он находится под арестом.
Линда заявила, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков. Она оставила в репертуаре три композиции — «Сделай так», «Мало огня», «Никогда».
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыка их связала».
В целом, уголовные дела о мошенничестве, в том числе в особо крупном размере, по статье 159 УК РФ, являются распространенной категорией преступлений, рассматриваемых российской судебной системой. В таких делах часто фигурируют крупные суммы ущерба, как, например, 1,4 млн рублей в Башкирии или 4 млн рублей, похищенные у актрисы Раисы Рязановой мошенниками, одним из которых был новосибирец. Уголовные дела о мошенничестве возбуждаются по фактам хищения денежных средств, полученных путем обмана или злоупотребления доверием. Правоохранительные органы, такие как Следственный комитет России, активно ведут расследования таких преступлений. Зачастую подобные дела находятся в производстве судов годами, а обвиняемые могут находиться под домашним арестом или под запретом определенных действий.
В целом, практика возбуждения уголовных дел по статье о мошенничестве часто связана с обманом граждан или организаций под различными предлогами, включая получение социальных выплат, продажу несуществующих товаров или услуг, махинации с налогами или авторскими правами. Максимальное наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество) может достигать десяти лет лишения свободы. В ходе расследования могут изыматься документы, электронные носители информации и проводиться обыски. Суды рассматривают данные дела, а осужденные часто обжалуют приговоры. При этом, важно отметить, что действия правоохранительных структур, такие как возвращение дел на доследование, могут затягивать процессы.