ТАСС: обвиненный в мошенничестве продюсер Линды Кувшинов помогает следствию

Саунд-продюсер певицы Линды (Светлана Гейман) Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты. Господин Кувшинов обвиняется в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых продюсер Максим Фадеев потерял права на песни Линды.

«Его (Михаила Кувшинова.— “Ъ”) сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости его изоляции от общества»,— отмечается в ходатайстве. Защита настаивает на невиновности саунд-продюсера и непричастности к инкриминируемым эпизодам. Адвокат отметил, что господин Кувшинов знал о возбужденном уголовном деле, «поскольку по этому же уголовному делу опрашивался в феврале 2026 года».

Дело возбудили по заявлению господина Фадеева в ноябре 2025 года. Продюсер заявил, что 30 лет не получал роялти за музыку и все это время пытался урегулировать вопрос через представителей Линды. Михаила Кувшинова обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Продюсер свою вину не признает. 14 мая Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Вместе с ним по делу проходит гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. С ноября прошлого года он находится под арестом.

Линда заявила, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков. Она оставила в репертуаре три композиции — «Сделай так», «Мало огня», «Никогда».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыка их связала».