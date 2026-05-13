Фадеев прокомментировал задержание Линды по делу о мошенничестве

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал допрос его экс-подопечной, певицы Линды (Светланы Гейман) по делу о мошенничестве с авторскими правами. Господин Фадеев уверяет, что 30 лет пытался урегулировать вопрос через представителей артистки.

Продюсер Максим Фадеев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Продюсер Максим Фадеев

По словам продюсера, «речь идет не о запретах и не о публичной войне», а о защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит. «Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало»,— написал он в Telegram.

Максим Фадеев уверен, что подобные вопросы должны решаться «фактами, документами, экспертизой и в правовом поле». Комментировать «процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства» он отказался и добавил, что правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев заявил, что из-за махинаций с документами, якобы совершенных в 1990-х продюсером Андреем Черкасовым, он потерял права на песни Линды. В связи с этим, как утверждает господин Фадеев, он на протяжении 30 лет не получал авторские отчисления. Сама певица рассказала, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков, но оставила три композиции («Сделай так», «Мало огня», «Никогда»).

Вчера Линду задержали для допроса. Она проходит по делу о мошенничестве с авторскими правами в качестве свидетеля, сообщил источник «Ъ» в МВД. Андрей Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК). Однако фабула его дела связана с группой «Руки вверх!». В декабре 2024 года он добился запрета на показ фильма про группу, указывая, что права на песни принадлежат ему. Следствие документы о правах посчитало фиктивными и вменило господину Черкасову статью о мошенничестве.