Самолет S7 ушел на аэродром Иркутска из-за низкой облачности
Самолет авиакомпании S7 ушел на запасной аэродром в Иркутске при выполнении рейса из Новосибирска в Братск. Экипаж принял такое решение из-за низкой облачности, сообщает аэропорт Братска.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Аэропорт работает в штатном режиме. По предварительным данным, рейс из Москвы ожидается по расписанию.
По данным Иркутского УГМС, 17 июня в Братске переменная облачность, дожди, температура воздуха составляет +17 градусов.