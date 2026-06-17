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Самолет S7 ушел на аэродром Иркутска из-за низкой облачности

Самолет авиакомпании S7 ушел на запасной аэродром в Иркутске при выполнении рейса из Новосибирска в Братск. Экипаж принял такое решение из-за низкой облачности, сообщает аэропорт Братска.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аэропорт работает в штатном режиме. По предварительным данным, рейс из Москвы ожидается по расписанию.

По данным Иркутского УГМС, 17 июня в Братске переменная облачность, дожди, температура воздуха составляет +17 градусов.

Александра Стрелкова

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