«Россети» обеспечили мощностью крупный жилой комплекс в Новосибирской области

Компания «Россети Новосибирск» подключила к сети новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска, состоящий из четырех 17-этажных домов. Потребителю выдано более 1,5 МВт мощности. Проект обеспечит надежное энергоснабжение квартала, а также необходимую мощность для развития социальной и сопутствующей инфраструктуры.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Комплекс запитан от подстанции 110 кВ. Энергетики проложили 21,3 км кабельных линий электропередачи, построили ряд энергообъектов, включая распределительный пункт 10 кВ, оснащенный современным российским оборудованием, шесть трансформаторных подстанций. Общая сумма инвестиций сетевой компании в создание инфраструктуры превысила 228 млн рублей.

С учетом расположения домов вблизи лесного массива при прокладке трасс ЛЭП требовалось минимизировать воздействие на окружающую среду. Для сохранения ландшафта специалисты применили метод горизонтально направленного бурения.

«Россети» реализуют в регионе и другие крупные проекты жилищного строительства. Так, в этом году энергетики приступили к созданию инфраструктуры для электроснабжения многоквартирного комплекса на севере Новосибирска и микрорайона в наукограде Кольцово.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAX (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»