Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Заксобрание Алтайского края назначило выборы нового созыва

Очередные выборы законодательного собрания Алтайского края назначены на 20 сентября. Постановление об этом региональный парламент принял на своей сессии 17 июня.

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

В документе указывается, что число избирателей в крае на 1 января 2026 года составляло 1,728 млн человек. На 1 января 2021 года, перед предыдущими выборами, в Алтайском крае насчитывалось 1,804 млн избирателей. То есть за пять лет их количество сократилось на 76 тыс.

В состав заксобрания избираются 68 депутатов. 34 из них — в одномандатных округах, 34 — по партспискам.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд