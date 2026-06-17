Заксобрание Алтайского края назначило выборы нового созыва

Очередные выборы законодательного собрания Алтайского края назначены на 20 сентября. Постановление об этом региональный парламент принял на своей сессии 17 июня.

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В документе указывается, что число избирателей в крае на 1 января 2026 года составляло 1,728 млн человек. На 1 января 2021 года, перед предыдущими выборами, в Алтайском крае насчитывалось 1,804 млн избирателей. То есть за пять лет их количество сократилось на 76 тыс.

В состав заксобрания избираются 68 депутатов. 34 из них — в одномандатных округах, 34 — по партспискам.

Валерий Лавский