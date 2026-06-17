Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 на ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла Сенегал в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:1. Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. Форвард достиг отметки в 58 голов за сборную, превзойдя рекорд нападающего Оливье Жиру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мбаппе открыл счет на 66-й минуте. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание Сенегала, однако уже через минуту Мбаппе забил третий гол в ворота соперника.

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». После этой игры Франция с 3 очками возглавила группу I, у Сенегала — 0 баллов. Сегодня в этой же группе встретятся сборные Норвегии и Ирака, которые пока не сыграли ни одного матча на ЧМ. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французы нашли свою половинку».