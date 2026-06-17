Французы нашли свою половинку

Сборная Франции, один из главных фаворитов североамериканского чемпионата мира, открыла выступление на нем одержанной 16 июня в Ист-Ратерфорде победой — 3:1 — над конкурентами из группы I сенегальцами, проведя два совершенно разных тайма. В первом французы выглядели жутко скучно, во втором — летали над полем, заслужив забить даже больше, чем три мяча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Сборная Франции входила в этот чемпионат мира с ленцой, так, словно главные футбольные турниры ей, на предыдущих двух проходившей полную их дистанцию, вплоть до финала, успели слегка наскучить. Полтайма во французской игре за что-то интересное мог зацепиться только большой гурман, тот, кому милы и всякие еле заметные нюансы. Ах, как резво опорник Орельен Чуамени пристраивается к паре центральных защитников из Вильяма Салиба и Дайо Юпамекано, когда надо обороняться! Ах, как дисциплинировано опускаются в освобожденную Чуамени зону с передовой Майкл Олисе с Усманом Дембеле! Вот кто в замечательном квартете французских нападающих, оказывается, нагружен тренером Дидье Дешамом неприятной, черновой работой. Килиана Мбаппе и Дезире Дуэ пощадил.

Но где же обещанный лоск? Где скорости? Где порыв души? Что-то такое тягомотное недавно изображали, доигравшись в итоге до потери очков, другие претенденты на золото — испанцы. Но им-то противостояла не особо кусачая сборная Кабо-Верде. А французам противостоят солидно укомплектованные, через многое в жизни прошедшие сенегальцы. Они же будут кусаться.

Куснули, когда Эль-Хаджи Малик Диуф отловил Килиана Мбаппе и безапелляционно, словно дворовый хулиган у тщедушного очкарика, отобрал у него мяч, чтобы запустить рывок Николаса Джексона.

И тут подтвердилось, что привычка французских фланговых защитников выдвигаться далеко вперед и не спешить возвращаться может выйти им боком.

Жюль Кунде Джексона накрыть не успел. И ринувшийся на подстраховку Юпамекано тоже. Сенегальский форвард очутился, по сути, лицом к лицу с вратарем Майком Меньяном и, пальнув в ближний угол, его прошил. Французов от беды уберегло чудо. Мяч, проскочив под Меньяном, стукнулся в стойку, потом от нее отскочил в ногу голкиперу, но рикошетить в створ все же отказался, хотя все шло к тому, что срикошетит.

А под занавес первого тайма в позиции ничуть не хуже, чем та, чтобы была у Джексона, оказался Исмаила Сарр. Мяч, после того как с ним по-гроссмейстерски поработал сенегальский вожак Садьо Мане, достался ему возле линии вратарской. Ну да, скакал, но все равно укротить можно было. Сарр момент запорол, пробив выше перекладины. Это был пятый удар сенегальцев в тайме — против одного-единственного (и неточного) у французов. Надо сказать, тот случай, когда цифры ощущениям нисколько не противоречили.

Французы в перерыве, правда, подход к игре переосмысли так радикально, что стало даже любопытно, какую лексику использовал в раздевалке Дешам.

Есть во французском языке довольно заковыристые и образные выражения… В общем, градус остроты у сенегальских ворот резко скакнул вверх. Прежде всего потому, что задвигались те, кто в первую очередь за нее призван отвечать.

Сначала сам себя лихим маневром вывел на вратаря сенегальцев Эдуара Менди Майкл Олисе. Голкипер устоял. Затем примерно с той же точки — левее одиннадцатиметровой отметки — его расстреливал Килиан Мбаппе. И снова на пути мяча выросла вовремя отставленная в сторону левая нога Менди. А вскоре случилось ЧП. Мбаппе наконец выдал свой знаменитый спринт, ускакав от всех, включая кинувшегося на выручку защитникам Садьо Мане. Подкат сзади был последним шансом Мане не дать Мбаппе разобраться с Менди, находясь в пяти метрах от вратаря, и он на него отважился. Мбаппе упал. Причем упал после контакта с ногой Мане — это-то слишком хорошо было видно и без всякого VAR. И когда арбитр Алиреза Фагани пошел смотреть повтор, кажется, никто не сомневался, что пенальти ему назначить придется. Тяжело было представить, что такого можно обнаружить, что оправдало бы Мане…

Но, насладившись повтором, Фагани объявил что наказания не будет, потому что французский форвард «инициировал контакт».

После этого жутко забавно было рыться в онлайн-трансляциях, собирая коллекцию определений для этого решения от различных пользователей — с серьезным футбольным бэкграундом и без него. Ну что сказать — комментировали примерно одинаково, выражения особенно не выбирая. Еще забавно будет услышать, как оценит формулировку Фагани Международная федерация футбола (FIFA).

Впрочем, от того, что уже выглядело неминуемым, эта удача сенегальцев не уберегла. Гол был плодом выдающегося взаимодействия двух французских нападающих. Олисе, стоя правее штрафной, в таком положении, что вроде бы не сулило сенегальцам ничего дурного, внезапно покатил мяч по диагонали к углу вратарской. Просто каким-то образом почувствовал, что туда рванет Мбаппе. А тот, только что лишенный одиннадцатиметрового, Менди не пожалел.

Сборная Франции уже не ленилась. Она летала по полю, как на крыльях. Все ей было в кайф. И забивать безумно хотелось, раз пошло. А Дидье Дешам еще и попал в яблочко с заменой. Вышедший на поле Брэдли Баркола открылся под изумительную передачу Адриена Рабьо и первым же своим касанием на чемпионате отправил мяч в сетку.

А на десерт в этой встрече подали компенсированное время. Этот коротенький отрезок был насыщен событиями до предела, а голов в нем забили столько же, сколько в предшествующие полтора часа.

Намекнул на то, что расслабляться французам все же рано, 18-летний сенегальский вундеркинд Ибрагим Мбайе, огорошивший Меньяна ударом чудовищной мощи. Но Мбаппе отставать не собирался. Его удар в ответ был еще эффектнее — с трех десятков метров, практически в девятку. Такой хлесткий, что Менди за то, что с ним не справился, едва ли кому-то придет в голову винить. А еще уже перед финальным свистком Меньян вытащил мяч с ленточки. Карнавал какой-то.

Алексей Доспехов