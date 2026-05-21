Паслер перевел два участка в Сысерти под строительство производств вблизи СНТ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал закон о переводе в Сысертском районе двух участков общей площадью более 15 тыс. кв. м. из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного назначения. Как следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации региона, участки площадью 1 676 и 14 152 кв. м. расположены в поселке Октябрьский вблизи с садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ).

Ранее, во вторник, решение изменить категорию земель поддержало заксобрание Свердловской области. Заместитель губернатора — министерств по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов пояснил депутатам, что изменения необходимы для размещения объектов по производству строительных материалов, обработки природного камня, столярного производства и выпуска металлоконструкций.

Члены комитета заксобрания по агарной политике в ходе обсуждения законопроекта подчеркнули, что в правительстве должны учесть близость участков к СНТ и населенным пунктам, чтобы размещение промышленных объектов вблизи с ними не ухудшало условия жизни граждан. «Мы должны внимательно смотреть, чтобы такие решения не создавали проблем для жителей близлежащих населённых пунктов и садовых товариществ»,— отметил председатель комитета Михаил Копытов.

По данным управления информационной политики регионального парламента, два участка не пересекаются с землями лесного фонда, особо охраняемыми природными территориями и месторождениями общераспространенных полезных ископаемых.

Василий Алексеев