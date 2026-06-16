Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Соединенных Штатах. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом, не более»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Президенты России и США созвонились 14 июня. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.
15 июня Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились во время саммита G7 во Франции. После встречи украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости переговоров между президентами России и Украины для урегулирования конфликта и выражал готовность быть посредником в этих процессах. Он предлагал организовать встречи и саммиты, в которых мог бы участвовать и сам. В частности, он заявлял, что президенты Путин и Зеленский «должны встретиться» и он хочет «видеть прекращение огня и заключение сделки».
Ранее Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным (например, 15 августа 2025 года на Аляске) и с Владимиром Зеленским (18 августа 2025 года в Белом доме, а также 28 декабря 2025 года во Флориде для обсуждения мирного плана). Трамп говорил, что он сначала "очень успешно" встретился с Путиным, а затем "очень успешно" с Зеленским, и что будет лучше, если они встретятся без него. Трамп также выражал мнение, что Путин открыт к мирному урегулированию на Украине. Однако он признавал, что найти "полного понимания" не удалось и сделки нет, а также что президенты России и Украины "ненавидят друг друга так сильно, что не могут общаться".