Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Соединенных Штатах. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К нам с такими предложениями никто еще не обращался. По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом, не более»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Президенты России и США созвонились 14 июня. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

15 июня Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились во время саммита G7 во Франции. После встречи украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США.