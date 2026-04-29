Юрий Старилов утвержден на посту ректора Воронежского госуниверситета

В должность ректора Воронежского государственного университета официально вступил заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Юрий Старилов, избранный 88% голосов в декабре 2025 года. Информация отражена на официальном сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Юрий Старилов родился 25 июня 1963 года в Тамбовской области. Окончил юридический факультет ВГУ. С 1989 года стал преподавателем вуза, а с 1998-го возглавил кафедру административного и публичного права. В 2015 году назначен деканом юридического факультета. С конца мая 2025-го исполнял обязанности ректора ВГУ. Юрий Старилов — специалист в области современного административного и публичного права, автор более 200 научных работ. Награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2013), знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2019), орденом «Дружбы» (2022).

В последних информационных материалах, в частности от 28 апреля, ВГУ также упоминает господина Старилова в статусе ректора, а не исполняющего обязанности. На ресурсах университета также указано, что в ВГУ сейчас заняты пятеро проректоров:

первый проректор — проректор по учебной работе Елена Чупандина;

проректор по науке, инновациям и цифровизации Дмитрий Костин;

проректор по экономике и контрактной службе Лариса Коробейникова;

проректор по воспитательной и социальной работе Олег Гришаев;

проректор по эксплуатации зданий и капитальному строительству Денис Константинов.

«Ъ-Черноземье» писал, что в конце прошлого года на пост ректора ВГУ претендовали три кандидата. Конкурентами Юрия Старилова были профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков и заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физического факультета Павел Середин.

Денис Данилов