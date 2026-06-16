«Мы решаем задачи по противодействию атакам»

Депутаты законодательного собрания Свердловской области заслушали доклад губернатора Дениса Паслера о работе регионального правительства за 2025 год — первый год с момента как он возглавил Средний Урал. По его словам, регион в «жестких условиях внешнего давления» продолжает выполнять гособоронзаказ, поддерживать тренд на многодетность и выстраивать эффективную систему оповещения при атаках беспилотников. В парламенте назвали доклад «очень содержательным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сначала Денис Паслер напомнил депутатам, что президент Владимир Путин «четко сформулировал задачи» ему перед назначением на пост главы Свердловской области в марте прошлого года. Губернатор заверил, что все это время работал на выполнение государственного оборонного заказа, обеспечение безопасности и благополучия уральцев.

Господин Паслер признал, что в «жестких условиях внешнего давления, хотя и внутреннего тоже» индекс промышленного производства в Свердловской области в 2025 году снизился почти на 5%, а ключевая для региона металлургическая отрасль просела на 12%.

«При этом наши предприятия четко выполняют гособоронзаказ, обеспечивая российскую армию современным вооружением, техникой, боеприпасами, экипировкой»,— добавил он.

Денис Паслер отметил, что свердловские предприятия увеличили объемы отгруженных товаров собственного производства с 2,59 трлн руб. в 2020 году до 4,34 трлн руб. в 2025 году и инвестиций в основной капитал на 28,3 млрд руб. по сравнению с 2024 годом — до 919,4 млрд руб.

«В прошлом году на Среднем Урале запущено 21 новое производство, создано 1 971 рабочее место, что в шесть раз больше, чем годом ранее»,— подчеркнул господин Паслер.

По словам губернатора, рост объема производства на более чем 5% произошел и в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Он пояснил, что свердловские аграрии стали продавать больше мяса (на 1,3%), молока (на 1,7%) и яиц (на 1,2%). «В молочном животноводстве регион к 2030 году должен нарастить производство молока с 887,2 тыс. тонн до 1 млн тонн в год»,— указал он.

Денис Паслер добавил, что в рамках задачи Владимира Путина по «народосбережению» власти направили 67,9% расходов бюджета Свердловской области (356,9 млрд из 525,4 млрд руб.) на решение социальных вопросов. «К концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. За 2025 год мы сократили долг на 15,7 млрд руб. (с 92,6 млрд до 76,9 млрд руб. — "Ъ-Урал"), что делает его оптимальным для бюджета»,— заверил он.

Губернатор подчеркнул, что больше всего денег власти потратили на сферу образования — 142,8 млрд руб. По словам господина Паслера, за 2025 год в регионе отремонтировали 16 школ, построили два детских сада и закупили около 50 школьных автобусов. До конца года в Свердловской области завершат возведение двух новых школ, одного детсада и увеличат число образовательных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет» с 13 до 20.

«Сейчас по его программам учатся 24 896 студентов. В этом году мы увеличим набор до 13 883 человек, будем и дальше усиливать практико-ориентированный подход»,— пообещал он.

Господин Паслер сообщил, что властям удалось снизить дефицит кадров и в сфере здравоохранения, на которую в 2025 году потратили 58,9 млрд руб. По его словам, обеспеченность врачами в регионе за год выросла на 5,3%, а целевой набор в Уральский медицинский университет (УГМУ) увеличился с 785 человек до 825 в 2025-м. В регионе отремонтировали 156 медучреждений, открыли семь поликлиник и пять женских консультаций, закупили около 150 автомобилей и более 2 800 единиц оборудования для медиков.

«Комплексные меры позволили достичь исторических минимумов по материнской и младенческой смертности»,— заявил губернатор.

Денис Паслер подчеркнул, что 141,2 млрд руб. чиновники предусмотрели на социальную политику. Большая часть средств пошла участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам, на поддержку которых направили более 30 млрд руб., что в три раза превышает траты областного бюджета на соответствующие цели за 2023 и 2024 годы вместе взятыми. Губернатор отметил, что на Среднем Урале «становится популярным многодетность», поэтому на территории увеличили расходы для укрепления тренда. По данным главы региона, число многодетных семей в Свердловской области выросло с 25 216 в 2012 году до 80 235 в 2026-м.

«Более 111 тыс. семей получили региональный материнский капитал — только в прошлом году выдано свыше 5 тыс. сертификатов»,— сказал он.

Губернатор добавил, что в регионе ввели 3,15 млн кв. м жилья, обновили 530 пространств за 6,4 млрд руб., заменили около 70 км коммунальных сетей в 18 городах и районах с 500 тыс. свердловчанами, построили 31,1 км дорог и отремонтировали 433,2 км дорог, приобрели 316 автобусов для разных муниципалитетов, 55 троллейбусов и 17 трамваев для Екатеринбурга.

«Продолжаем работу по развитию метро. Буквально вчера объявлены торги на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства новых станций»,— отметил господин Паслер.

Глава региона подчеркнул, что в направлении экологии власти снизили выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 7% и открыли мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тыс. тонн в Нижнем Тагиле, однако добавил, что Среднему Уралу до сих пор нужны «новые мощности для переработки и утилизации» мусора.

В числе вызовов для Свердловской области Денис Паслер назвал «атаки ракет и беспилотников».

«В 2025 году этой темы в нашем регионе не было. Во взаимодействии со всеми службами мы решаем задачи по противодействию атакам, настраиваем эффективную систему оповещения не на бумаге, а в реальной жизни»,— заверил он.

В конце выступления господин Паслер заявил, что глобальные перемены являются не только угрозой, но и «колоссальными возможностями» для Свердловской области. «Перед нами стоят масштабные задачи, которые мы обязаны выполнить, невзирая ни на какое внешнее давление, вызовы и угрозы»,— подчеркнул губернатор.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») сообщила депутатам, что закон не предусматривает прений и вопросов главе региона после его выступления, однако решила высказаться о его отчете за весь парламент. Спикер отметила, что она впервые заслушала «очень содержательный доклад, позволяющий посмотреть все сферы деятельности».

«Несмотря на внешнеполитическое и внешнеэкономическое давление на страну эффективная работа исполнительной власти обеспечила устойчивость социально-экономического развития региона»,— признала госпожа Бабушкина.

Вместо объявления голосования за принятия доклада к сведению председатель призвала депутатов от всех фракций «очень быстро пройти в малый зал» заксобрания для фотосессии с Денисом Паслером. После нее губернатор отправился на открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Василий Алексеев