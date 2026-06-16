Генералом не становятся дважды

Кассационный военный суд подтвердил законность приговора бывшему командарму 58-й общевойсковой армии Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищении металлопроката для возведения оборонительных сооружений на линии фронта. Защита настаивала на прекращении уголовного преследования экс-генерала, считая, что он несправедливо был обвинен, осужден и разжалован. Борьбу за доверителя адвокаты намерены продолжить в Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генерал-майор Иван Попов намерен отстаивать свое доброе имя в Верховном суде

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший генерал-майор Иван Попов намерен отстаивать свое доброе имя в Верховном суде

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кассационный военсуд (Новосибирск) 16 июня рассмотрел жалобу защиты на приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией РФ Ивану Попову. Разжалованный генерал участвовал в слушаниях по телемосту, связавшему зал заседаний и колонию в подмосковной Коломне, где он отбывает срок.

Значительная часть выступления адвоката Сергея Буйновского была посвящена нарушениям, допущенным, по его мнению, Тамбовским гарнизонным военсудом, который и отправил экс-командующего в колонию на пять лет. Суд первой инстанции, считает защитник, необоснованно провел слушания в закрытом режиме, а вывод о достаточности доказательств был сделан судьей еще до удаления в совещательную комнату. Кроме того, отметил адвокат, суд проигнорировал показания свидетелей защиты, подтверждающие поставки металлопроката в зону СВО.

Эти и другие недочеты, полагает защитник, позволяют отменить приговор, направить дело на повторное рассмотрение или прекратить его вовсе, поскольку вина его доверителя не доказана.

По словам адвоката, он получил около 70 тыс. обращений в поддержку бывшего командарма. «Прошу вас передать товарищу генерал-майору Попову Ивану Ивановичу низкий поклон и слова благодарности за бесценный вклад, мужество и героизм, проявленные при отражении контрнаступа ВСУ три года назад»,— зачитал одно из таких писем юрист.

Назначенное клиенту наказание адвокат считает чрезмерно суровым, отметив, что Иван Попов был несправедливо обвинен, осужден и разжалован. «Сегодня страна нуждается в таких, как Иван Иванович. И в ваших силах вернуть сегодня его на поле боя именно в звании генерал-майора. Поскольку совершенно несправедливо он был лишен звания, несправедливо находится в местах лишения свободы. Его роль и место на передовой»,— обратился к коллегии судей адвокат Буйновский. Его коллега Татьяна Стась акцентировала внимание на отсутствии преступного умысла и корыстной заинтересованности подзащитного.

Затем слово предоставили бывшему командарму.

«С первого дня преследования сначала следственными органами, потом судебными я разрываюсь от противоречий. Вроде бы делал все правильно. 33 года честно служил, беспрекословно выполнял приказы, ехал туда, куда Макар телят не гонял», — сказал экс-генерал.

По его словам, из 23 лет, что он женат, 12 лет его не было дома. Дети росли без отца, а младший сын родился, когда он участвовал в боях в Сирии.

Бывший командарм рассказал, что генеральское звание получил 5 сентября 2022 года в Балаклее, являясь командующим группировкой войск, а уже на следующий день получил ранение. «Седьмого вечером (7 сентября 2022 года, — Ъ) эвакуировался, месяц — в госпитале, потом — в Запорожье. У меня до сих пор нет и не было ни одного генеральского мундира»,— отметил фигурант. По его словам, он не обмывал генеральские звезды, а полученное в окопах звание у него отобрали в тюрьме.

«С 26 октября 2022 года я был на Запорожье, с 6 ноября принял 58-ю армию,— продолжил Иван Попов. — Уже тогда было понятно, что 2023-й год для противника будет решающим, и он однозначно попытается реализовать свой потенциал на одном из направлений. Начиная с декабря месяца я делал только одно: строил оборону. Выстраивал системы и готовил армию к отражению наступления, использовал свой крайне печальный балаклейский опыт».

По словам бывшего генерала, результат его работы — срыв наступления противника, отражение его удара на Запорожском направлении. «А вот приписываемые мне воровство железа и обогащение доказать не удалось»,— заявил он.

Представитель главной военной прокуратуры Денис Сомов просил суд оставить приговор без изменения.

«Кассационную жалобу адвокатов на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда и апелляционное определение Второго западного окружного военного суда оставить без удовлетворения»,— сказал судья-докладчик Александр Лебедев.

Защита отставного генерала заявила, что обратится с жалобой в Верховный суд.

Приговор по этому делу Тамбовский гарнизонный военсуд вынес в апреле 2025 года. Согласно материалам следствия, в период с января по июнь 2023 года генерал-майор Иван Попов и бывший заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, а также внесение в документацию ложных сведений об их поступлении в воинские части для строительства оборонительных сооружений. Реализовал похищенный металлопрокат предприниматель Сергей Моисеев, которого, как считает следствие, генералы задействовали в криминальной схеме. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн руб.

Ивана Попова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Также его лишили звания генерал-майора. Бизнесмену Сергею Моисееву, которому вменяли в вину только мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дали четыре года заключения и штраф 600 тыс. руб. Уголовное преследование генерала Цокова было прекращено в связи с его гибелью на СВО. Посмертно он удостоен звания Героя России. Защита, настаивающая на невиновности бывшего командарма Попова, оспорила приговор, но в июле 2025 года Второй западный окружной военсуд оставил решение в силе.

Константин Воронов