В «Газпром нефти» заявили о штатной работе всех АЗС в Москве
В Москве все автозаправочные станции «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» работают в штатном режиме без ограничений. Об этом ТАСС рассказали в компании.
«В связи с поступающими запросами компания "Газпром нефть" сообщает, что в настоящее время работа всех АЗС "Газпром нефти" в Москве происходит в штатном режиме без ограничений», — сказано в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях 16 июня сообщил, что объект Московского нефтеперерабатывающего завода (входит в структуру «Газпром нефти») получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву. В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве заявляли, что пожар на территории МНПЗ полностью ликвидирован, инцидент не отразился на функционировании предприятия.
Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях (АЗС) «Татнефти» (MOEX: TATN) по всей России начали действовать ограничения на продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Причины введения лимита не уточняются.
В последнее время российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), включая Московский НПЗ, неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, Московский НПЗ становился целью атак как минимум 17 мая 2026 года, когда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении объекта и пострадавших, так и 1 сентября 2024 года, когда было повреждено техническое помещение и произошло локальное возгорание. Эти инциденты происходили на фоне общей активизации атак БПЛА на территории России, затронувших различные регионы и объекты критической инфраструктуры.
Подобные атаки приводят к временным ограничениям в работе, а иногда и к повреждению установок по переработке нефти, как это было на нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа 12 марта 2024 года. Несмотря на заявления Минэнерго РФ о стабильной ситуации с топливом и профиците на внутреннем рынке, ранее, осенью 2025 года, наблюдалось сокращение числа автозаправок, торгующих бензином, особенно на юге страны и в Крыму. Это связывалось с плановыми ремонтами НПЗ, логистическими проблемами и снижением производства топлива, а также с ударами беспилотников, которые вынуждали останавливать установки первичной переработки нефти на ряде крупных НПЗ.