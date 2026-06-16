В «Газпром нефти» заявили о штатной работе всех АЗС в Москве

В Москве все автозаправочные станции «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» работают в штатном режиме без ограничений. Об этом ТАСС рассказали в компании.

«В связи с поступающими запросами компания "Газпром нефть" сообщает, что в настоящее время работа всех АЗС "Газпром нефти" в Москве происходит в штатном режиме без ограничений», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях 16 июня сообщил, что объект Московского нефтеперерабатывающего завода (входит в структуру «Газпром нефти») получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву. В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве заявляли, что пожар на территории МНПЗ полностью ликвидирован, инцидент не отразился на функционировании предприятия.

Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях (АЗС) «Татнефти» (MOEX: TATN) по всей России начали действовать ограничения на продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Причины введения лимита не уточняются.