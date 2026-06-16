NYT: судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось

Несмотря на предварительные договоренности о мирном соглашении между Ираном и США и заявление обеих стран о снятии морской блокады, транзит коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор не возобновился. Судоходные компании заняли выжидательную позицию из-за потенциальной опасности такого перехода, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные судоходных компаний.

Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили изданию, что их корабли не возобновляют движение через Ормузский пролив, поскольку продолжают оценивать риски. По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через пролив.

Датская компания Maersk и немецкая компания Hapag-Lloyd оптимистично оценили заключение мирного соглашения, но пока изучают ситуацию, прежде чем отправить суда, застрявшие в Персидском заливе, через Ормузский пролив. В Maersk заявили, что общедоступная информация о возобновлении судоходства через пролив до сих пор ограничена.

В интервью Financial Times генеральный директор одной из крупнейших судоходных компаний Японии Mitsui O.S.K. Lines Дзотаро Томура заявил, что судовладельцы не восстановят транзит через Ормузский пролив, пока не поверят в «материальность» мирного соглашения Ирана и США. По его прогнозу, этот процесс займет минимум месяц.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии. МИД Ирана также подтвердил постепенную отмену морской блокады США, а иранские СМИ сообщали о том, что по проливу начали ходить суда, в том числе несколько танкеров с нефтью.