NYT: судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось
Несмотря на предварительные договоренности о мирном соглашении между Ираном и США и заявление обеих стран о снятии морской блокады, транзит коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор не возобновился. Судоходные компании заняли выжидательную позицию из-за потенциальной опасности такого перехода, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные судоходных компаний.
Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили изданию, что их корабли не возобновляют движение через Ормузский пролив, поскольку продолжают оценивать риски. По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через пролив.
Датская компания Maersk и немецкая компания Hapag-Lloyd оптимистично оценили заключение мирного соглашения, но пока изучают ситуацию, прежде чем отправить суда, застрявшие в Персидском заливе, через Ормузский пролив. В Maersk заявили, что общедоступная информация о возобновлении судоходства через пролив до сих пор ограничена.
В интервью Financial Times генеральный директор одной из крупнейших судоходных компаний Японии Mitsui O.S.K. Lines Дзотаро Томура заявил, что судовладельцы не восстановят транзит через Ормузский пролив, пока не поверят в «материальность» мирного соглашения Ирана и США. По его прогнозу, этот процесс займет минимум месяц.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии. МИД Ирана также подтвердил постепенную отмену морской блокады США, а иранские СМИ сообщали о том, что по проливу начали ходить суда, в том числе несколько танкеров с нефтью.
Фактическая блокировка Ормузского пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля привела к тому, что коммерческие суда разных стран неоднократно подвергались атакам, а судоходные компании стали неохотно доверять перемирию. Перевозчики опасаются, что ситуация сохранится, и им потребуется метод планирования транзита, поскольку чёткой системы управления движением нет. Некоторые эксперты отмечают, что из-за рисков отключения GPS, задержек и отклонений от маршрута происходит рост стоимости прохода и увеличивается аварийный риск.
Помимо этого, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял о необходимости новых договоренностей по проходу судов после окончания боевых действий. Согласно меморандуму, который США и Иран должны подписать, помимо снятия морской блокады Ирана и возобновления работы Ормузского пролива, ожидается полное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и вывод войск США с граничащих с Ираном территорий. Однако власти Израиля настаивают, чтобы США не размораживали иранские активы для заключения мирного соглашения.