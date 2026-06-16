Mitsui O.S.K. Lines: транзит через Ормузский пролив не возобновится в ближайшие недели

Судовладельцы не восстановят транзит через Ормузский пролив раньше, чем поверят в «материальность» мирного соглашения Ирана и США. Такое мнение высказал в интервью Financial Times Дзотаро Томура, генеральный директор одной из крупнейших судоходных компаний Японии Mitsui O.S.K. Lines.

По мнению господина Томуры, многие игроки предпочтут выждать и перестраховаться, прежде чем отправят суда по этому маршруту. «Учитывая происходившее в ближайшие пару месяцев, считаю разумным предположить, что этот процесс займет как минимум несколько недель, если не месяц»,— цитирует гендиректора Mitsui O.S.K. газета. По его словам, возобновление транзита по этому маршруту — сложная задача, требующая тесной кооперации судовладельцев с региональными правительствами, страховщиками и прочими заинтересованными сторонами.

Как сообщал “Ъ”, вчера президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

О влиянии мирной сделки между США и Ираном на топливные рынки читайте в материале «Трейдеры в борьбе за мир».

Николай Зубов