Mitsui O.S.K. Lines: транзит через Ормузский пролив не возобновится в ближайшие недели
Судовладельцы не восстановят транзит через Ормузский пролив раньше, чем поверят в «материальность» мирного соглашения Ирана и США. Такое мнение высказал в интервью Financial Times Дзотаро Томура, генеральный директор одной из крупнейших судоходных компаний Японии Mitsui O.S.K. Lines.
По мнению господина Томуры, многие игроки предпочтут выждать и перестраховаться, прежде чем отправят суда по этому маршруту. «Учитывая происходившее в ближайшие пару месяцев, считаю разумным предположить, что этот процесс займет как минимум несколько недель, если не месяц»,— цитирует гендиректора Mitsui O.S.K. газета. По его словам, возобновление транзита по этому маршруту — сложная задача, требующая тесной кооперации судовладельцев с региональными правительствами, страховщиками и прочими заинтересованными сторонами.
Как сообщал “Ъ”, вчера президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
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Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа. С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, Тегеран перекрыл пролив, установив плату за проход судов в размере до 2 млн долларов за один проход и разрешая проход только судам дружественных стран, включая Россию и Китай, а также тем, кто согласился платить. Это привело к топливному кризису в Азии и значительному скоплению судов у входа в пролив. Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines Ltd., как и другие крупные мировые логистические и танкерные компании, ранее приостанавливала транзит через Ормузский пролив, ожидая ясных условий и реализации соглашения о прекращении огня между США и Ираном.
Закрепление в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном права Ирана и Омана регулировать предоставление «морских услуг» в Ормузском проливе предполагает возможность взимать плату с проходящих судов. США изначально настаивали на бесплатном проходе, однако последние сообщения указывают на их согласие с возможностью взимания платы. Несмотря на заявления Дональда Трампа о возобновлении судоходства, иранские СМИ сообщают о разногласиях в трактовке пунктов соглашения: Вашингтон ожидает постоянного бесплатного прохода, в то время как Иран планирует ввести плату после 60-дневного периода начального перемирия. Это создает неопределённость и требует тесной координации между судовладельцами, правительствами и страховщиками для возобновления полноценного транзита.