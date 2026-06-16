МИД Ирана подтвердил постепенную отмену морской блокады США

США начали снимать морскую блокаду иранских портов. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи, передает агентство ISNA. По словам дипломата, снятие морской блокады уже началось и успешно вступило в оперативную фазу.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что морской коридор уже частично открыли. По его словам, суда начинают движение из Ормузского пролива, некоторые из них загружены нефтью. Это подтвердили и иранские СМИ. По данным Tasnim, линию блокады США в Ормузском проливе пересекли несколько судов: как минимум два из них перевозят товары первой необходимости, еще три — везут нефть.

Fars писало о двух танкерах, которые пересекли зону блокады. Одно из этих судов относится к классу супертанкеров — сейчас оно движется по международным водам в направлении иранских портов. Другое, полностью загруженное иранской нефтью, прошло через Оманский залив и сейчас направляется в пункт назначения. Также агентство сообщало о судне с кормом для скота, которое тоже пересекло зону контроля США.

Возобновление судоходства по Ормузскому проливу — одно из условий мирной сделки США и Ирана. Полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии.