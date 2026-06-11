Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» удалось спасти из пожара

Сотрудники музея «Оборона Севастополя» обследуют здание панорамы и экспонаты после вчерашнего крупного пожара, возникшего из-за атаки БПЛА. В пресс-службе музея заявили, что удалось спасти фрагменты полотна, и «проводятся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания».

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники музея вместе с экспертами определят объем необходимых восстановительных работ после того, как им предоставят полный доступ в здание. «Первоочередной задачей становится оценка состояния здания и музейных предметов после 29-часового пожара»,— рассказал директор музея Михаил Смородкин.

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853–1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание музея спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг, над панорамой в начале XX века работал художник-баталист Франц Рубо.

Ночью 10 июня ВСУ ударили беспилотником по музею в Севастополе, что привело к пожару. Его площадь составила 600 кв. м, потушили возгорание к сегодняшнему утру. Обошлось без пострадавших. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале.