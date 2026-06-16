С бывшего судьи Трахова взыщут штраф за пользование конфискованным имуществом

Волжский городской суд Волгоградской области обязал бывшего председателя районного суда Краснодара Рустема Трахова — сына экс-председателя Верховного суда Адыгеи в отставке Аслана Трахова — выплатить 312,7 тыс. руб. Деньги взыщут в качестве долга за пользование имуществом, которое ранее конфисковали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск подало Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Ведомство должно было получить в собственность земельный участок и жилой дом, которые изъяли у Рустема Трахова.

Позже сотрудники МТУ выяснили, что дом и участок используются Траховым-младшим после конфискации. Управление подало иск с требованием освободить недвижимость, а также выплатить задолженность в 326,1 тыс. руб. 10 июля МТУ уточнило требования, снизив сумму долга до 312,7 тыс. руб.

Суд в Краснодаре изъял активы Аслана и Рустема Траховых в январе 2026 года. Всего в доход государства передали 469 земельных участков, доли и акции нескольких компаний и недвижимость общей стоимостью около 5,4 млрд руб. В сентябре прошлого года у семьи Траховых конфисковали имущество на 13 млрд руб.

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Никита Черненко