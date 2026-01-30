Суд изъял активы бывшего главы Верховного суда Адыгеи Трахова и его сына

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына Рустема. Ответчиками по иску Генпрокуратуры стали 42 физлица и два юрлица. По данным надзорного ведомства, Аслан Трахов оформлял на родственников и доверенных людей недвижимость в Адыгее, чтобы не декларировать ее.

Изъяты следующие активы стоимостью около 5,4 млрд руб.:

100% долей и акций сельскохозяйственных предприятий АО «Марьинское» (выращивание зерновых культур), ООО «Агро-Юг» (выращивание злаковых культур), ООО «Колосс» (выращивание масличных культур), строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво»;

469 земельных участков;

176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения;

восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве;

«Фиктивные владельцы не имели финансовой возможности на приобретение оформляемого на них имущества»,— указано в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Аслан Трахов с 1998 по 2019 год возглавлял судебную систему Адыгеи. Его сын был председателем Прикубанского районного суда с 2018 по 2024-й год. По первому иску Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства активы семьи Траховых общей стоимостью свыше 13 млрд руб.

Генпрокуратура установила, что Аслан Трахов оформлял земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре на сына, жену Светлану и ее отца. Ответчики согласились с требованиями прокуратуры и признали, что использовали служебное положение в личных целях. Второй иск к Аслану Трахову Генпрокуратура подала в декабре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Служил Фемиде и коррупции»