Внук Калашникова предпочел нож

Сегодня Октябрьский райсуд Ижевска вновь признал Игоря Красновского, внука конструктора Михаила Калашникова, виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика и угрозах расправой невесте погибшего (ст. 105, ст. 119 УК). Ему дали 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отметим, что ранее сторона защиты и сам Красновский указывали на самооборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что 54-летний Красновский поссорился с Андреем Сидориком 14 января 2025 года на даче в Якшур-Бодьинском районе. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый не менее пяти раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался на месте. После этого Игорь Красновский демонстрировал нож невесте погибшего и угрожал ей убийством. Подсудимого арестовали через два дня после инцидента.

Первоначально Красновский свою вину не признал и запросил рассмотрение дела с участием присяжных. Он настаивал, что это была самооборона. В сентябре 2025 года первый состав коллегии признал доказательства достаточными для обвинительного вердикта и решил, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Через месяц Октябрьский райсуд Ижевска признал Игоря Красновского виновным в убийстве и угрозах расправой (ст. 105, ст. 119 УК) и назначил ему 14 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не устроил ни одну из сторон. Они обратились в Верховный суд Удмуртии. Адвокат и Красновский указывали на отсутствие доказательств и умысла на убийство, а также на недостаточную оценку показаний подсудимого. Прокурор — на чрезмерную мягкость наказания и неправильное применение закона. В феврале 2026 года Верховный суд Удмуртии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд с другим составом.

Другой состав пришел к тому же выводу. 8 июня коллегия присяжных Октябрьского райсуда Ижевска вновь признала Красновского виновным в инкриминируемых преступлениях и не заслуживающим снисхождения. В итоге внук конструктора признался в убийстве, раскаялся в содеянном и получил чуть меньше, чем в первый раз, — 12,5 года лишения свободы.

Евгений Щепелев