Дело Красновского заиграло теми же красками

Коллегия присяжных Октябрьского райсуда Ижевска вновь признала Игоря Красновского, внука конструктора Михаила Калашникова, виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика и угрозах его невесте расправой (ст. 105, ст. 119 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора Игорю Крановскому в октябре 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Вынесение приговора Игорю Крановскому в октябре 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, по версии обвинения, Игорь Красновский поссорился с Андреем Сидориком 14 января. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения. После этого, считает обвинение, Игорь Красновский демонстрировал нож невесте погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Подсудимого арестовали через два дня после инцидента.

Игорь Красновский свою вину не признал и запросил рассмотрение дела с участием присяжных. Он настаивал, что это была самооборона. В сентябре 2025 года первый состав коллегии признал доказательства достаточными для обвинительного вердикта и решил, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Через месяц Октябрьский райсуд Удмуртии признал Игоря Сидорика виновным и назначил ему 14 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не устроил ни одну из сторон. Они обратились в Верховный суд Удмуртии. Адвокат и Игорь Красновский указывали на отсутствие доказательств и умысла на убийство, а также на недостаточную оценку показаний подсудимого. Прокурор — на чрезмерную мягкость наказания и неправильное применение закона. Судебная коллегия отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд с другим составом.

13 февраля Верховный суд Удмуртии отменил приговор Игорю Красновскому и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд с другим составом, который, как видно, пришел к тому же выводу.

Евгений Щепелев