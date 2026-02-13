Верховный Суд Удмуртии отменил приговор Игорю Красновскому

Верховный суд Удмуртии отменил приговор внуку конструктора Михаила Калашникова, 53-летнему Игорю Красновскому, осужденному за убийство Андрея Сидорика и угрозу убийством невесте погибшего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание от 14.10.2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Судебное заседание от 14.10.2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, по версии обвинения, Игорь Красновский поссорился с Андреем Сидориком 14 января. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Октябрьский райсуд Ижевска приговорил фигуранта к 14 годам колонии.

Апелляционная коллегия рассмотрела представление прокурора, который указал на неправильное применение закона и чрезмерную мягкость наказания. Защитник также заявил о процессуальных нарушениях, включая отсутствие доказательств умысла на убийство и недостаточную оценку показаний подсудимого.

Судебная коллегия отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд с другим составом. Мера пресечения в виде заключения под стражу сохранена до 30 апреля 2026 года.

