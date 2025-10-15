Внук конструктора Калашникова получил 14 лет колонии за убийство чемпиона РСФСР

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 53-летнему Игорю Красновскому, внуку конструктора Михаила Калашникова, по уголовному делу об убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика и угрозах расправой его сожительнице (ст. 105, ст. 119 УК), передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда. Судебная инстанция признала фигуранта виновным и назначила 14 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее Игорь Красновский и его адвокат настаивали, что это была самооборона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ

Напомним, по версии обвинения, Игорь Красновский поссорился с Андреем Сидориком 14 января. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения. После этого, считает обвинение, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Подсудимый не признал свою вину и запросил рассмотрение дела с участием шести присяжных. 30 сентября присяжные заседатели признали доказательства достаточными для обвинительного вердикта и решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.