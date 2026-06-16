Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 10 июня

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX), по данным на 15:59, составлял 2499,58 пункта, теряя 1,7%. В последний раз индикатор опускался ниже 2500 пунктов 10 июня 2026 года. В то же время индекс РТС снижался на 1,79% — до 1085,92 пункта.

К 17:04 индекс РТС ускорил падение на отметке 1080 пунктов (-2,29%). Индекс Мосбиржи упал до 2484,4 пункта (-2,3%). Так российский рынок акций отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении санкций против российской нефти. По его словам, это может произойти в ближайшее время — после открытия Ормузского пролива.