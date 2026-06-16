Трамп допустил скорое восстановление санкций против российской нефти

США скоро могут восстановить санкции в отношении российской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп. Он объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив. Полностью морской коридор будет открыт 19 июня, уточнил господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP, AP

«Вскоре мы сможем это сделать (восстановить санкции.—"Ъ"), потому что нефть сейчас поставляется. Мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляцию вел CNBC на YouTube-канале). Благодаря возобновлению судоходства Через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил американский президент.

В марте США выпустили лицензию, которая позволила странам покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. В Минфине США объясняли решение дефицитом нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 18 мая действие лицензии продлили на 30 дней.

15 июня Дональд Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Это одно из условий мирной сделки, которую заключили США и Иран. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии.

Подробнее о временном снятии санкций США с российской нефти — в материале «Ъ» «Баррелям продлевают пропуск».