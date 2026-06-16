Венгрия закрывает дверь перед Виктором Орбаном

Парламент Венгрии одобрил 15 июня поправку к конституции, согласно которой премьер-министр страны может занимать этот пост лишь два срока. Предполагается, что поправка будет иметь обратную силу и не позволит лидеру «Фидес» Виктору Орбану вернуться в кресло премьера. При этом ряд экспертов сомневается, что это положение может быть применимо к тем, кто ранее занимал этот пост. Так или иначе, утвердить это изменение в конституции должен президент Тамаш Шуйок, отставки которого добивается нынешний премьер и лидер «Тисы» Петер Мадьяр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: AP Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: AP

Ограничение власти премьер-министра Венгрии было одним из предвыборных обещаний лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Сразу после победы его партии он вновь его подтвердил. Теперь же премьер фактически реализует то, что давно запланировал. Инициатором внесения поправки в конституцию стал депутат Мартон Меллетеи-Барна. Свою инициативу он рассматривал как шаг для восстановления верховенства права, которое, как не раз говорили в «Тисе», серьезно пострадало за годы правления Виктора Орбана и его партии «Фидес». На прошедшем в понедельник, 15 июня, заседании парламента 135 депутатов высказались за то, чтобы ограничить пребывание премьер-министра на своем посту двумя сроками, или восемью годами, против оказались 50 парламентариев.

Предполагается, что закон будет иметь ретроспективное действие и не позволит Виктору Орбану вновь занять кресло премьера, если в будущем его партия «Фидес» одержит победу на выборах. Однако часть экспертов сомневается, что поправка будет иметь юридическую силу в отношении тех, кто занимал этот пост до ее принятия.

Но в любом случае ее еще должен одобрить президент страны Тамаш Шуйок, которого в «Тисе» считают союзником Орбана. Мадьяр неоднократно призвал его уйти в отставку и грозил ему импичментом, а на церемонии приведения правительства к присяге новый кабинет отказался делать с ним традиционное совместное фото. Существенно помешать принятию поправки к конституции Шуйок не может: в его власти лишь вернуть законопроект на доработку, после чего он так или иначе будет одобрен — любое потенциальное вето главы государства обладающая двумя третями мест в парламенте «Тиса» может без труда преодолеть.

При этом инициатива бьет не только по Орбану, но и по самому Мадьяру и автоматически лишает его возможности остаться у руля страны на долгий срок по примеру своего предшественника.

Впрочем, для «Тисы» и для самого Мадьяра урезание собственных привилегий — это часть политического ландшафта, который партия строит на контрасте с эпохой Орбана. Так, в начале месяца парламентарии уже урезали свое жалованье на 40%, а Мадьяр отказался переехать в выделенную ему резиденцию и даже устроил тур по бывшим покоям Орбана.

Тем временем сам лидер «Фидес» тоже пытается переформатировать доступную ему политическую арену, а именно свою собственную партию. На прошедшем съезде «Фидес» 13 июня в Будапеште Орбан был почти единогласно переизбран председателем теперь главной оппозиционной силы страны. За него высказались 729 делегатов, еще восемь воздержались при голосовании. Соперников у экс-премьера не было.

В своей речи Орбан провел глубокий аудит ошибок «Фидес», которые и стали причиной разгрома партии на апрельских парламентских выборах, и сообщил, что не намерен сдаваться. Чтобы вернуться во власть, политик планирует в ближайшие месяцы провести реорганизацию партии. Орбан не стал раскрывать карты, но вновь напомнил, что желает омолодить «Фидес», назначив четырех заместителей председателя из числа относительно молодых политиков. Ранее он сам отказался от своего места в парламенте, аргументировав это желанием сконцентрироваться на реформе политической силы.

Говоря о причинах поражения, Орбан полностью взял вину на себя. По его словам, под его руководством партия и правительство не смогли выполнить свои экономические обещания. Также он отметил, что агитационная кампания «Тисы» в соцсетях была сильнее, а предвыборные расчеты «Фидес» — неточными. Признал он и то, что в правительстве не смогли дать адекватный отпор на обвинения со стороны оппозиции в коррупции. Наконец, Орбан косвенно обвинил в своем провале Брюссель: именно санкции в отношении России сказались на экономическом росте страны и привели ее в текущую точку.

Вероника Вишнякова