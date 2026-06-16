Иран пообещал «Хезболле» добиться вывода войск Израиля из Ливана
Иран пообещал шиитскому движению «Хезболла» добиться вывода войск Израиля из Ливана на следующем этапе переговоров с США. Это будет условием подписания итоговой ядерной сделки, заверили иранские власти. Об этом сообщили Reuters в пресс-службе «Хезболлы».
«Никакой ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами не будет, если израильтяне не уйдут (из Ливана.—“Ъ”),— сказали в «Хезболле». Достигнутое мирное соглашение между Ираном и США не предусматривает вывода израильских войск из Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь заявил, что ЦАХАЛ будет оставаться на юге Ливана «столько, сколько потребуется», передает The Times of Israel. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль за затянувшуюся операцию против «Хезболлы». «Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечно»,— сказал американский президент на саммите G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).
США и Иран заключили мирное соглашение в ночь на 15 июня. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. Затем стороны начнут 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил вывод войск из Ливана, несмотря на мирные договоренности Ирана и США.
О роли Израиля в переговорах по Ирану читайте в материале «Израиль оказался третьим лишним».
Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке неоднократно прерывались из-за военных действий, в том числе ударов Израиля по иранским ядерным объектам, а также эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Иран настаивает на включении в мирное соглашение с США и Израилем пункта о прекращении боевых действий, которые затрагивают Ливан и «Хезболлу», считая вывод израильских войск из Ливана обязательным условием для завершения войны и оккупации ливанских территорий.
Власти Израиля, в свою очередь, выражают опасения, что договоренности США с Ираном не учитывают интересы Израиля в регионе, и настаивают на сохранении военного присутствия в Ливане для защиты своих границ от атак «Хезболлы». Израиль также требовал от США не размораживать иранские активы, что могло бы стать частью мирного соглашения. США при этом заявляли о намерении не допустить открытия новых фронтов против Израиля со стороны Ливана и работали над предотвращением эскалации конфликта.