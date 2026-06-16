Иран пообещал «Хезболле» добиться вывода войск Израиля из Ливана

Иран пообещал шиитскому движению «Хезболла» добиться вывода войск Израиля из Ливана на следующем этапе переговоров с США. Это будет условием подписания итоговой ядерной сделки, заверили иранские власти. Об этом сообщили Reuters в пресс-службе «Хезболлы».

«Никакой ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами не будет, если израильтяне не уйдут (из Ливана.—“Ъ”),— сказали в «Хезболле». Достигнутое мирное соглашение между Ираном и США не предусматривает вывода израильских войск из Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь заявил, что ЦАХАЛ будет оставаться на юге Ливана «столько, сколько потребуется», передает The Times of Israel. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль за затянувшуюся операцию против «Хезболлы». «Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечно»,— сказал американский президент на саммите G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).

США и Иран заключили мирное соглашение в ночь на 15 июня. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. Затем стороны начнут 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил вывод войск из Ливана, несмотря на мирные договоренности Ирана и США.

О роли Израиля в переговорах по Ирану читайте в материале «Израиль оказался третьим лишним».