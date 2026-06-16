Израиль оказался третьим лишним

Израиль рано или поздно присоединится к сделке между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение вечером 15 июня высказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако, выступая в тот же день, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что его даже не посвятили в детали американо-иранского меморандума. За кулисами израильские службы безопасности бьют тревогу в связи с готовящимся соглашением: они опасаются, что оно обеспечит Ирану приток ресурсов, которые тот может направить на поддержку радикальных группировок Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Zaatari, AP Фото: Mohammed Zaatari, AP

Израиль присоединится к соглашению между США и Ираном, когда дипломатический процесс «немного продвинется вперед». Об этом Джей Ди Вэнс заявил вечером 15 июня в эфире телеканала NBC. «У Соединенных Штатов есть свои интересы (в дипломатическом процессе с Ираном.— “Ъ”),— подчеркнул он.— Израиль часто выступает хорошим партнером. У нас совпадают интересы, но иногда мы расходимся во мнениях по различным вопросам. И думаю, что это совершенно логично». Господин Вэнс добавил, что готовящееся соглашение с Ираном «сделает безопаснее» не только Израиль, но и весь Ближний Восток.

В тот же день Биньямин Нетаньяху дал первую за три месяца пресс-конференцию, посвященную сделке между США и Ираном.

Премьер заметил, что он и его команда не были в курсе деталей меморандума.

«Это соглашение было заключено президентом Соединенных Штатов. И он считает, что может действительно совместить открытие Ормузского пролива и отмену ядерной программы (Ирана.— “Ъ”)»,— пояснил господин Нетаньяху. Он добавил, что высказывал президенту США свои соображения во время прямых контактов. «Я говорил, что у нас есть свои интересы, прежде всего в отношении ядерной угрозы. Я убежден, что такой угрозы для нас не будет»,— сказал премьер.

Тем временем представители израильского разведсообщества бьют тревогу в связи с вероятным негативным влиянием готовящегося американо-иранского соглашения на обстановку в регионе. «Будем ли мы лишены свободы действий в Ливане? Заставит ли Трамп вывести израильские войска из южного Ливана? И самое главное, сколько времени потребуется Ирану, чтобы стать региональной державой под протекцией Соединенных Штатов, получить свободу продавать нефть, контролировать Ормузский пролив и угрожать своим соседям?» — задается вопросом источник издания Al-Monitor в силовых структурах еврейского государства.

Израильские силовики опасаются, что Иран «извлечет уроки» из последнего конфликта и «построит современные военно-воздушные силы, как только санкции будут сняты».

«В следующий раз, когда нам придется начать против него войну, имеющую критически важное значение, нас будет ждать совершенно другой Иран»,— предположил израильский источник Al-Monitor.

В этом случае, по его словам, Израилю будет трудно установить превосходство в воздушном пространстве, как это было во время операций «Народ как лев» в 2025 году и «Львиный рык» в 2026-м.

Выступая 16 июня на полях саммита «семерки» во Франции, Дональд Трамп не стал скрывать, что хотел бы прекратить израильские операции в Ливане, которые за последние недели едва не привели к срыву переговорного процесса между США и Ираном. «Израиль слишком долго воюет с "Хезболлой", и в результате погибает слишком много людей,— подчеркнул глава Белого дома во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.— Вам не нужно каждый раз сносить многоквартирный дом, когда вы ищете кого-то, потому что в этих домах много людей, и, поверьте, не все они — члены "Хезболлы"».

Господин Трамп заявил, что предложил бы Израилю делегировать борьбу с «Хезболлой» находящейся по соседству с Ливаном Сирии, потому что она «лучше справится с этой задачей».

Тем не менее Израиль готовится к расширению военной активности в регионе, утверждают источники издания «Маарив» в местном аппарате безопасности. По их данным, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена возобновить удары по Йемену, где действует союзная Ирану группировка «Ансар Аллах» (хуситы), а также атаковать радикальную палестинскую группировку «Хамас» в секторе Газа, которая отказывается разоружаться вопреки взятым на себя обязательствам в октябре прошлого года.

Сектор Газа рассматривается Израилем как место с особенно высоким конфликтным потенциалом, утверждают источники «Маарива». По их словам, опасность со стороны «Хамаса» и родственных ему группировок может в разы вырасти, если сделка между США и Ираном все-таки состоится. Тегеран в этом случае получит доступ к большим денежным ресурсам, которые, по мнению израильтян, он немедленно направит на усиление своих региональных прокси. В связи с этим в израильских интересах — аккуратно распределить военную силу по всем фронтам, не вступая в полномасштабный конфликт с Ираном, резюмируют собеседники «Маарива».

Нил Кербелов